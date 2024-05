Ilaria Salis sbarca su Instagram dai domiciliari: "Sono ancora nel pozzo"

Ilaria Salis, detenuta ai domiciliari a Budapest (dopo più di un anno in carcere duro) e a processo con l'accusa di avere aggredito due neonazisti a febbraio 2023 durante un raduno nella capitale ungherese, ha aperto un profilo Instagram. Il suo primo messaggio è un ringraziamento a tutti coloro che le sono stati vicini. "Ancora in attesa di sentenza rischio 24 anni di carcere duro, che equivalgono a circa 120 anni ai domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro", ha scritto nel suo primo messaggio.

La donna, che ha 39 anni ed è originaria di Monza, è stata candidata da Alleanza Verdi-Sinistra (al Nord-Ovest e nelle Isole) alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Se eletta a Bruxelles, potrà godere dell'immunità e sarà libera, durante il mandato parlamentare, nonostante il processo in corso. Il suo caso era emerso grazie alle sue stesse denunce, rese pubbliche attraverso gli avvocati, sulle condizioni disumane in cui era tenuta in carcere. Poi, alle prime due udienze del processo sulla presunta aggressione, tutti hanno visto le immagini di lei portata in aula al guinzaglio e con le catene ai piedi.

Durante la lettura della sentenza con cui le sono stati concessi i domiciliari, il giudice per errore ha pronunciato l'indirizzo in cui li sta scontando a Budapest. La seduta non era pubblica, ma in qualche modo l'indirizzo è "uscito" dall'aula e, qualche giorno fa, è stato pubblicato su un sito web di estrema destra.

"Ci tenevo a ringraziare anche chi mi ha dato l'opportunità di candidarmi alle imminenti elezioni europee. Se ora, dal fondo del pozzo, s'intravede uno spiraglio di luce è anche grazie a questa possibilità", ha scritto ancora Ilaria Salis nel suo primo post su Instagram: "Dopo 15 mesi rinchiusa in un carcere ungherese in custodia cautelare, adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest, indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi".