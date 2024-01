Ilaria Salis in Tribunale legata mani e piedi. Rischia 11 anni

La procura di Budapest ha chiesto 11 anni di carcere per l'attivista monzese Ilaria Salis, 39 anni, arrestata a febbraio 2023 nella capitale ungherese, che risponde di tentato omicidio per un'aggressione a militanti neonazisti, durante un raduno per commemorare la resistenza del governo filonazista di Budapest all'Armata Rossa, a cui i medici diedero alcuni giorni di prognosi. Il processo a carico di Salis e di altri 3 imputati si è aperto lunedì 29 gennaio. La donna si è dichiarata innocente, mentre uno dei coimputati (un tedesco) si è dichiarato colpevole ed è già stato condannato a 3 anni con rito immediato.

Da tempo Salis denuncia le disumane condizioni carcerarie a Budapest, tra cimici e topi in cella, pasti saltati e detenuti portati al guinzaglio dai poliziotti penitenziari, un fatto già noto in passato nelle carceri ungheresi, per il quale quel Paese è già stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche all'udienza in processo Salis è stata portata con manette a vite, fissate ai polsi e alle caviglie. La prossima udienza si terrà il 24 maggio. I giudici hanno confermato la custodia cautelare in carcere per la donna, ravvisando un "pericolo di fuga".

All'udienza era presente il padre, Roberto Salis, che si è dichiarato preoccupato per la figlia ritenendo eccessiva la richiesta di 11 anni per casi che, in Italia, sono trattati con molta più clemenza. La donna, dichiarandosi innocente, si è anche lamentata che non sia possibile visionare le telecamere di sorveglianza su cui si basa l'accusa, e che gli atti non siano stati tradotti in italiano.

Ilaria Salis in manette, le reazioni

"Le immagini di Ilaria Salis alla prima udienza del processo a suo carico in Tribunale a Budapest in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, sono agghiaccianti", commenta Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra in Senato: "Addirittura Ilaria veniva trascinata da un agente delle forze di sicurezza ungheresi con una catena simile a un guinzaglio. Un trattamento inumano e degradante non degno di un paese civile. Chiediamo ancora con più forza al governo italiano, al ministro degli Affari Esteri Tajani che Ilaria Salis venga trasferita in Italia e possa partecipare al processo contro di lei dal nostro Paese. Le immagini dimostrano che Ilaria non può stare un giorno in più in carcere in Ungheria".

E il ministro Tajani, che qualche settimana fa aveva chiesto al suo omologo ungherese di rispettare i diritti di Salis, è tornato lunedì sul tema scrivendo su X: "Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in attesa di giudizio".

Sul caso di Ilaria Salis si è espresso, lunedì 29 gennaio, anche il consiglio comunale, approvando un ordine del giorno con cui si chiede al governo italiano di intervenire perché la donna possa seguire il processo in video collegamento dall'Italia. Il documento, presentato da Alessandro Giungi del Pd, è stato approvato con 28 voti favorevoli e 6 astenuti.