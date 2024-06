Ilaria Salis, il consigliere Fdi: "Pignoratele lo stipendio"

Pignorare gli stipendi futuri da europarlamentare per recuperare i soldi. Questa la 'soluzione' proposta dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Marcora sul caso Ilaria Salis. Alcuni giorni fa, infatti, era stata diffusa la notizia secondo cui Salis avrebbe un debito di oltre 80mila euro nei confronti di Aler Milano per aver occupato abusivamente un appartamento per cinque anni. La donna, per ora ai domiciliari in Ungheria, è stata poi eletta al Parlamento europeo nelle file di AvS.

"Direi che la cosa positiva della sua elezione nel Consiglio europeo sia la possibilità di Aler di recuperare l'importante importo dovutogli da Salis", scrive il consigliere in una nota alla quale ha replicato l'avvocato di Ilaria Salis, Eugenio Losco: "Bisognerebbe prima avere un titolo esecutivo. Dunque un provvedimento dell'autorità giurisdizionale che accerti che vi sia stata una occupazione senza titolo dell'immobile. Poi la messa in mora e la richiesta di pagamento. Poi con il titolo esecutivo si potrà richiedere eventualmente il pignoramento. Al momento tutto questo manca".

Losco ha spiegato che non esisterebbe alcuna sentenza che accerti l'occupazione senza titolo da parte di Ilaria Salis dello stabile di via Borsi 14. "Quella riportata nei giornali è una contabilizzazione interna, forse necessaria ai fini di bilancio. E si fonderebbe su un accesso nel 2008 senza ulteriori accertamenti sull'occupazione dell'immobile da parte della signora Salis", conclude il legale.