Milano, invariate le aliquote della nuova Imu che unisce la vecchia Imu e la Tasi

Approvata dal consiglio comunale di Milano l'aliquota della nuova Imu 2020, che unifica l'Imu e la Tasi. Nella deliberazione di Palazzo Marino non vi è aumento di pressione fiscale: l'aliquota base dell'Imu (1,06%) e quella della Tasi (0,08%) vengono unite.

Contestualmente è stato approvato un ordine del giorno di Matteo Forte (Milano Popolare) con l'impegno a esentare i soggetti del Terzo Settore che mettono a disposizione il proprio immobile per attività didattiche (nidi, materne e scuole di ogni ordine e grado). "Si permette di affrontare il rientro a scuola sfruttando più spazi e mantenendo il distanziamento fisico che il covid impone e, secondo me, fa risparmiare un'amministrazione in ritardo nella ricerca di capannoni e prefabbricati per garantire servizi alle famiglie", ha spiegato l'esponente di centrodestra. Essendo un ordine del giorno, se ne discuterà nel merito in occasione della variazione di bilancio.

Insoddisfatta Forza Italia. Il capogruppo Fabrizio De Pasquale avrebbe preferito la diminuzione dell'Imu considerato che "l'emergenza covid ha stravolto il valore di attività commerciali e i bilanci di tante imprese", e propone di applicare l'aliquota Imu minima agli "immobili strumentali" a imprese e esercizi pubblici "per salvare i bilanci di imprese che danno lavoro a tanti milanesi".