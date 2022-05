Niente Imu per chi ha perso la casa nell'incendio della Torre dei Moro

Non dovranno pagare l'Imu gli abitanti della Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini distrutto da un incendio lo scorso 29 agosto. Lo ha deciso il consiglio comunale di Milano che nella seduta di oggi, lunedì 30 maggio, ha deliberato l’esenzione dal pagamento dell’Imu per le abitazioni principali dichiarate inagibili o inabitabili in seguito a eventi eccezionale. Il provvedimento era stato proposto dalla giunta ed è stato approvato dall'aula all'unanimità (42 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto).

La norma nazionale prevede infatti che le abitazioni divenute inagibili per cause di forza maggiore perdano il requisito di abitazione principale, e quindi l’esenzione Imu: i proprietari sono chiamati a versare il tributo, anche se dimezzato. I comuni, con deliberazione consiliare, hanno la facoltà di ridurre fino allo zero l’aliquota applicata per questo tipo di immobili, e a questo provvede il testo, con effetto dall’1 gennaio 2022.

La delibera approvata oggi prevede inoltre l’esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito a enti territoriali o non commerciali per "favorire ulteriormente gli enti del terzo settore", nel caso in cui il comodante sia un soggetto non commerciale.