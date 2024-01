Anno giudiziario, presidente corte d’Appello difende giudici del caso Artem Uss

Inaugurato il nuovo anno giudiziario. Ad aprire la cerimonia il presidente della corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei che, nel Giorno della memoria, ha subito parlato della Shoah come “un periodo storico in cui la dignità umana è stata calpestata, in cui il diritto e la giustizia sono stati ignorati”. Poi il ricordo di Emilio Alessandrini, magistrato ucciso a Milano 45 anni fa dall’organizzazione terroristica di sinistra Prima Linea. La nota di difesa per i colleghi del caso Uss.

Ondei ha messo al centro del suo intervento i problemi che ogni giorno chi opera per la giustizia deve affrontare: degrado delle carceri, aumento dei furti e delle rapine, reati dei minori e la mancanza di alternative agli istituti di pena. “La giustizia come ogni altro servizio pubblico ha bisogno di essere amministrata e finanziata per fronteggiare esigenze ordinarie e straordinarie”.

Poi, il riferimento ad Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dai domiciliari che ha causato un procedimento disciplinare nei confronti di tre giudici della corte d’Appello. “La pronuncia del giudice potrà essere errata e riformata nelle sedi giurisdizionali competenti, ma è fermo il principio che il magistrato non può mai essere sanzionato soltanto per aver svolto una normale attività interpretativa”, ha spiegato Ondei.