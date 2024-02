Milano alla Lombardia: "Basta con gli incentivi alle auto, troppo inquinamento"

Un tavolo sullo smog tra Comune di Milano e Regione Lombardia per affrontare l'emergenza inquinamento e rivedere insieme le azioni. Lo ha proposto giovedì l'assessora milanese all'ambiente Elena Grandi, di Europa Verde, sottolineando che "siamo alla metà di febbraio e abbiamo già avuto 21-22 giorni di sforamento dei limiti". Secondo l'assessora è necessario che Regione e Comune, insieme anche alla Città metropolitana milanese, s'incontrino almeno una volta ogni tre mesi: "Non possiamo permetterci di non lavorare mai insieme, sennò le discrasie sono evidenti", ha detto.

Il riferimento è, tra l'altro, agli incentivi che il Comune e la Regione offrono a chi compra auto: il primo per le auto elettriche, la seconda anche per i motori diesel. E poi alle misure emergenziali per contrastare l'inquinamento, con divieti che si accavallano e che sono diversi nel contenuto: "Le misure di primo grado previste da Regione Lombardia sono le stesse che noi facciamo già tutto l'anno", ha puntualizzato Elena Grandi.

Per l'assessora occorrono misure più restrittive di quelle in campo ora, ma "un Comune da solo, per quanto grande, non ce la può fare, se non istituiamo un tavolo di lavoro con tecnici e politici di tutte le parti". Più nel dettaglio, secondo Elena Grandi la Regione Lombardia non dovrebbe più dare incentivi a chi acquista auto diesel, a benzina e in generale a combustione ("in realtà - ha detto - forse non bisognerebbe dare gli incentivi proprio a nessuno"). E la Regione dovrebbe ridurre l'impatto del Move-in, la scatola nera che consente in deroga l'ingresso in Area B a chi fa pochi chilometri all'anno.

Un'altra misura di cui aveva già parlato il sindaco di Milano, Beppe Sala, è quella della reintroduzione delle domeniche a piedi. "Stiamo facendo un ragionamento con il sindaco, l'assessora alla mobilità Arianna Censi e i nostri consiglieri di Europa Verde", ha detto Elena Grandi: "Non riducono in un giorno le polveri sottili, ma hanno la funzione di trasformare la visione della città".

Le reazioni

Alle parole dell'assessora Elena Grandi non sono mancate le reazioni. La prima, da parte di Carlo Monguzzi, ex capogruppo di Europa Verde e tuttora presidente della commissione ambiente in consiglio comunale, da subito molto critico con la giunta proprio sulle misure ambientali e antismog: "Dopo 7 anni di governo Sala e 2 e mezzo di giunta grigia, si scopre che ci vuole un tavolo con la Regione. Ridicolo. Si chiede poi alla Regione di togliere gli incentivi alle auto e aumentare il trasporto pubblico: perché non inizia a farlo il Comune, che invece abolisce la 73? Si chiede poi alla Regione di inasprire misure di emergenza che può fare autonomamente il Comune. Si chiede alla Regione di limitare le deroghe ad Area B, ma può farlo il Comune autonomamente. Ma anche sulle domeniche a piedi, si torna indietro: verranno fatte ('forse, vedremo, studieremo') su spicchi di città. In sostanza, la politica antismog del Comune si riduce ad alcune feste di quartiere. Desolante".