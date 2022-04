Inchiesta covid in Regione: "Fontana e giunta assenti. Salute trasformata in business"

Presidente della Regione, Attilio Fontana, assessora al Welfare, Letizia Moratti e giunta assenti durante la discussione in aula dell'esito della commissione d'inchiesta sulla gestione del covid in Lombardia. È quanto lamentano diversi consiglieri di opposizione, i quali mettono in luce anche i risultati a cui è arrivata l'indagine, a proposito della sanità lombarda.

"Fontana non pensi all’opposizione, non ancora perlomeno, pensi ai lombardi che si erano illusi di poter ottenere risposte chiare sul covid e hanno dovuto prendere atto della sua assenza in aula questa mattina - le parole di Pizzul -. Un atto di scarso rispetto al consiglio e ai lombardi: il presidente ha rimediato solo in parte presentandosi nel pomeriggio".

"Quanto al fatto che noi della minoranza siamo alla ricerca di occasioni per dire che esistiamo, beh, forse chi si è dimostrato sempre più assente in questi mesi è proprio lui, oscurato dalla vicepresidente Moratti e con poche idee per una Lombardia che sta sempre più segnando il passo", ha aggiunto il consigliere del Pd commentando le parole di Fontana, il quale ai giornalisti che chiedevano spiegazioni sull'assenza della giunta in aula aveva detto che le proteste della minoranza erano pretestuose e volte a “dimostrare che c’è”.

"Non si chiedeva alla giunta di intervenire oggi in aula nella discussione d'inchiesta covid ma di essere presente e di ascoltare, questo sì - ha detto Usuelli -. La legge prevede che l'agenda del presidente e degli assessori sia trasparente, gli impegni che abbiamo ricevuto in agenda oggi del presidente Fontana non sono per nulla così importanti come era invece essere in aula oggi. Pertanto è un presidente e una giunta che non sanno ascoltare".

Per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sul covid, l'opposizione punta il dito contro il muro che la maggioranza avrebbe eretto nei suoi confronti, non riuscendo comunque a impedire che il lavoro fosse portato a termine e permettesse di evidenziare problematiche evidenti della sanità lombarda. “Di fronte alla richiesta di giustizia la commissione non è stata messa in grado di dare le risposte necessarie - spiega il consigliere del Pd Jacopo Scandella - per diversi ostacoli messi dalla giunta regionale e dalla maggioranza, non ultima la mancanza dei documenti richiesti. Restringere il lavoro a quei mesi è stato funzionale alla teoria dello tsunami, una teoria che nasconde i troppi errori commessi in quei mesi drammatici".

"Purtroppo la Commissione d’inchiesta non è servita - le parole di Marco Fumagalli (M5S) - perché Regione Lombardia ha confermato di non aver imparato nulla. Approvando una riforma del sistema sanitario regionale, la Fontana-Moratti, che promuove ancora il modello del 'si salvi chi può (permetterselo)', trasformando la salute in un business, favorendo i profitti privati e smantellando la sanità territoriale. Un modello che ripercorre gli stessi errori, per effetto dei quali la nostra regione e i suoi cittadini hanno pagato alla pandemia il tributo più tragico di tutta Europa".

"I risultati della commissione e gli atti depositati ora pubblici restituiscono ai cittadini, ai giornalisti e ai politici elementi di valutazione importanti per comprendere i cortocircuiti che si sono verificati nella gestione delle politiche sanitarie in Lombardia - ha dichiarato Usuelli -. Ora il nostro impegno deve essere quello di comunicarli ai cittadini, che hanno diritto di conoscere i perché di ciò che è avvenuto. Chiedo inoltre che siano resi pubblici anche i verbali degli eletti auditi in commissione".