Finanziamenti illeciti a Milano, inchiesta Lobby nera verso l'archiviazione

La procura di Milano ha avanzato una richiesta di archiviazione per gli indagati della Lobby nera. Il caso era scaturito da una lunga inchiesta giornalistica di Fanpage: coinvolti l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, l'esponente della destra milanese Roberto Jonghi Lavarini, l'allora candidata al consiglio comunale per Fdi (poi eletta) Chiara Valcepina, l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca e il consigliere regionale allora leghista (oggi del Comitato del Nord) Massimiliano Bastoni. E poi il commercialista Mauro Rotunno, l'esponente di Lealtà Azione Riccardo Colato e l'attivista georgiana Lali Panchulidze, che aveva ritirato la valigia che, in teoria, avrebbe dovuto contenere il denaro. La palla passa ora al gip Alessandra Di Fazio, che deciderà se archiviare o no l'indagine.

L'accusa era quella di finanziamenti illeciti, legati anche al riciclaggio di denaro per far figurare un passaggio lecito di denaro con un sistema che Jonghi, durante un dialogo con il giornalista di Fanpage, aveva definito "lavatrici". Per il pm di Milano Giovanni Polizzi, però, "dalle indagini svolte non sono emersi elementi in grado di confermare quanto emerso dal video", nononstate Jonghi Lavarini avessse "affermato, in uno dei video, che si tratta di un sistema già utilizzato".

In particolare, secondo il pm (che cita anche la valigia che avrebbe dovuto contenere il denaro) sono "emersi elementi che inducono il sospetto del ricorso a finanziamenti illeciti", ma "le risultanze non hanno restituito riscontri convergenti e concludenti" tali da sostenere l'accusa in Tribunale. Nessun riscontro, a quanto pare, anche nell'attività d'indagine nei confronti del commecialista Mauro Rotunno, che, secondo le dichiarazioni degli interessati emerse durante l'inchiesta giornalista, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'operazione del finanziamento della campagna elettorale per le elezioni comunali del 2021.

"Fango mediatico, usciamo a testa alta"

"Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa, la procura di Milano ha richiesto ufficialmente l'archiviazione per me e gli altri indagati nell'inchiesta sulla cosiddetta e inesistente Lobby nera", ha dichiarato Fidanza su Facebook: "Ovviamente non ho mai dubitato che sarebbe finita così, ma oggi finalmente riemergo a testa alta da quella vergognosa montagna di fango mediatico". "Ero certa che sarebbe andata così", ha commentato Valcepina sempre sui social: "Chi come me non ha nulla da nascondere può e deve continuare a lavorare a testa altissima". Con l'occasione, la consigliera milanese ha annunciato che si candiderà anche alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.