Inchieste urbanistica, Sala: "Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per fare chiarezza"

Sono ormai otto le inchieste della procura di Milano sugli sviluppi urbanistici in città, tutte simili tra loro: i magistrati contestano l'uso della Scia (segnalazione certificata d'inizio attività) al posto del permesso di costruire, per operazioni definite ristrutturazioni che invece vanno a generare caseggiati o torri al posto di strutture molto piccole. Dell'ultimo caso, in via Lepontina in zona Isola-Farini, ha parlato venerdì Repubblica, e riguarda un palazzo edificato in una corte interna.

"Tutto mi fa pensare che non sia una questione che si risolverà a breve termine", ha commentato il sindaco Beppe Sala, a margine dell'inaugurazione di un nuovo campo sportivo, venerdì mattina: "Noi siamo convinti di avere fatto il giusto e non possiamo che essere disponibili a un contraddittorio. È evidente che ci sarà un rallentamento nel processo di approvazione di nuovi progetti. La vera questione, per me, è capire quanto tempo ci vorrà per fare chiarezza, e francamente non lo so".

Qualche giorno fa, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli, leghista con un passato nel consiglio comunale di Milano, ha incontrato il procuratore Marcello Viola. Un incontro che Sala ha giudicato positivamente: "Può dare una mano, perché può dare certezza su cosa si può fare e cosa no. Noi vogliamo solo questo, e soprattutto lo vogliono i costruttori. Oggi tanti mi chiedono cosa si fa, e io rispondo che dobbiamo aspettare". Il rallentamento si ripercuote anche sul lavoro preparatorio per il nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio.

Che siano nei cortili, come anche la 'famosa' torre di piazza Aspromonte, o altrove, come le Park Towers di Crescenzago, questi interventi sono accomunati dall'utilizzo della Scia e della formula della ristrutturazione-ricostruzione, anziché dell'edificazione ex novo. Secondo la procura, in questo modo si salterebbe la redazione di un piano urbanistico che valuti gli impatti sul territorio di tanti nuovi abitanti, compresi i servizi pubblici (scuole, parchi, viabilità e così via).