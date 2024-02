La Lombardia spende 420mila euro per commemorare il disastro di Seveso

Quasi mezzo milione di euro (420mila euro per l'esattezza) per valorizzare il parco Bosco delle Querce, in vista del 50esimo anniversario del "disastro di Seveso", l'incidente avvenuto il 10 luglio 1976 a un reattore della fabbrica di cosmetici Icmesa che fece sprigionare una nube di diossina, sostanza altamente tossica. Lo stanziamento è stato deliberato da Regione Lombardia.

Negli anni successivi all'incidente la zona è stata bonificata, facendo sorgere il bosco, un'area protetta di 43 ettari di cui 35 nel Comune di Seveso e 8 nel Comune di Meda. La delibera della giunta regionale lombarda stanzia 180mila euro al Comune di Seveso e 240mila a Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) per intraprendere iniziative e progetti, anche con il coinvolgimento della Fondazione Lombardia per l'ambiente, per celebrare l'anniversario.

Uno degli obiettivi è candidare il bosco per il riconoscimento del 'Marchio del patrimonio europeo della cultura'. "Questo finanziamento servirà a organizzare eventi e progetti in memoria della tragedia del 1976, per valorizzare il parco e il territorio circostante: un sito di valore simbolico che custodisce una storia collettiva", il commento di Gianluca Comazzi, assessore al territorio.

"Quanto accaduto a Seveso", ha aggiunto Giorgio Maione, assessore all'ambiente, "ha cambiato le politiche ambientali degli ultimi 50 anni e anche la coscienza collettiva sul tema. Regione Lombardia, in collaborazione con le università del territorio e il sistema regionale, ha sviluppato una serie di interventi e un percorso di ricerca".

Il disastro di Seveso

Quello di Seveso è considerato uno dei più grandi disastri ambientali di sempre. Non sono ancora note del tutto le conseguenze sulla salute. La nube tossica fu immediatamente visibile e, dopo qualche giorno, anche i primi effetti (morìa di piccoli animali, problemi alla pelle), ma i provvedimenti più drastici vennero presi con diversi giorni di ritardo: l'evacuazione della zona più vicina alla fabbrica partì un paio di settimane dopo il disastro, e poi in quell'area gli edifici furono demoliti con presidio delle forze dell'ordine per impedire l'ingresso a chiunque.

All'inizio degli anni '80 furono realizzate due grandi vasche per contenere tutto quello che era stato rimosso nell'area più vicina alla fabbrica: il terreno fino a 80 centimetri di profondità, le macerie degli edifici e della stessa fabbrica, perfino i macchinari usati per gli scavi e le demolizioni. Il Bosco delle Querce sorse sopra queste due vasche, tuttora monitorate.