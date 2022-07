La visita di Di Maio a casa di Beppe Sala

Incontro a Milano tra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella mattinata di mercoledì 6 luglio.

Il vertice è avvenuto nella casa di Sala, in zona Brera, ed è durato circa un'ora e mezza. Per il momento non è stato reso noto cosa si sono detti i due politici. Inoltre al termine dell'incontro Di Maio non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti ma si è limitato a salutare alcuni maturandi del liceo Parini che stavano aspettando di entrare nell'istituto per sostenere la prova orale dell'esame di maturità.

I contatti tra i due politici sono aumentati negli ultimi tempi. In diverse occasioni si sono rincorse voci sul possibile sbarco del primo cittadino di Milano nella politica nazionale, forse l'incontro odierno potrebbe andare in questa direzione.