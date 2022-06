Regionali 2023, Salvini e Moratti si sono incontrati a Milano per parlare di candidatura

Non si sa se l'incontro tra Matteo Salvini, leader della Lega, e Letizia Moratti, assessora regionale al welfare e vice presidente della giunta, a Milano nel pomeriggio di lunedì 27 giugno, sia stato 'chiarificatore'. Di certo i due hanno parlato della candidatura di Moratti alle elezioni regionalli che si terranno nel 2023.

In vista dell'appuntamento elettorale, il campo del centrodestra si è improvvisamente agitato perché, a fronte della rinnovata fiducia verso il governatore uscente Attilio Fontana da parte della Lega, la sua vice aveva confermato l'interesse a candidarsi a sua volta, con dichiarazioni che non avevano lasciato spazio a fraintendimenti.

"Da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione e sono sollecitata a candidarmi quotidianamente da più parti", aveva affermato Moratti: "Aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino intrapreso fino a qui. Molti ritengono che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo - ha proseguito l'assessora - io possa essere una risorsa per il centrodestra (...). Penso davvero di poter essere un valore aggiunto per la coalizione. La mia storia personale lo testimonia".

Pronta era arrivata la risposta dalla Lega: "Il candidato è Fontana", avevano dichiarato diversi esponenti del partito di Salvini. Ed anche Fontana aveva fatto intendere di non avere gradito 'l'uscita' della sua vice in giunta.