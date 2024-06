Vetro e corpi estranei nelle mense scolastiche, la procura apre un'indagine

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle presunte responsabilità del Comune di Milano nella gestione dell'emergenza sulle mense scolastiche tra fine febbraio e aprile, quando furono trovati vetro e corpi estranei all'interno di alcuni pasti serviti da Milano Ristorazione, società controllata da Palazzo Marino. Il fascicolo, contro noti (al momento però non si sa chi siano), è stato affidato alla pm Valentina Mondovì.

Il fascicolo fa seguito a un esposto presentato da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, nel quale venivano elencate le eventuali responsabilità e mancanze della vicesindaca Anna Scavuzzo (che ha la delega all'educazione) e del sindaco Beppe Sala in quanto prima autorità sanitaria comunale.

"Nell'esposto evidenziavamo gravi incongruenze nella gestione dell'emergenza", commenta Truppo: "La denuncia è stato per me un passaggio obbligato, non avendo avuto risposte a tutti gli strumenti politici utilizzati in oltre due mesi, e data la gravità dei fatti che non permette battute d'arresto. Non gioisco dell'avvio di indagini ma spero che decine di migliaia di famiglie a Milano abbiano risposte alle loro preoccupazioni".

Le risposte al consiglio comunale

Durante il consiglio comunale straordinario del 6 maggio, dedicato in gran parte alle mense scolastiche, la vicesindaca Scavuzzo aveva difeso l'operato dell'amministrazione sottolineando di avere seguito le procedure previste dalle leggi condividendo le informazioni, per cautela, solo di fronte a certezze, ed evidenziando che una società pubblica può fornire informazioni solo se validate da un'autorità come Ats. Inoltre, poiché in questo caso era stata fatta immediatamente la segnalazione ai carabinieri del Nas, la diffusione di ulteriori informazioni "avrebbe potuto intralciare l'attività delle forze dell'ordine".

E, se anche da alcuni capigruppo di maggioranza era arrivata una 'stoccata' per l'eccessivo tempo trascorso, Truppo aveva replicato che l'amministrazione aveva "accettato il rischio non sospendendo il servizio lasciando una somministrazione che, come dato di fatto, presenta delle falle". Inoltre, nonostante dal 7 marzo i report avevano certificato che i primi corpi estranei fossero vetro e non plastica, l'11 marzo sempre la vicesindaca aveva affermato che non fossero note le fattezze del materiale. Infine aveva annunciato l'esposto, poi presentato, da cui ora è scaturito il fascicolo aperto in procura.