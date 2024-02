Più infermieri per gli studenti disabili: in Lombardia respinta la richiesta

Bocciata una mozione in Regione Lombardia con cui si chiedeva di potenziare l'assistenza infermieristica presso le scuole, per consentire ai minori disabili la frequenza scolastica "in via continuativa e per tutto l'orario".

La mozione, presentata da Lisa Noja di Azione-Italia Viva, ma sottoscritta anche dai consiglieri del centrosinistra e del centro, chiedeva di incrementare le risorse dell'assistenza domiciliare per l'inclusione scolastica, anche attraverso voucher, e reclutare nuovo personale infermieristico specializzato, retribuendolo a ore.

L'assessora alla solidarietà sociale Elena Lucchini ha però elencato le misure già attive per l'assistenza agli studenti disabili, confermando che le Ats sono autorizzate a utilizzare ulteriori risorse per potenziare l'assistenza infermieristica. Non trovandosi l'intesa sul testo, la maggioranza di centrodestra ha respinto la mozione al voto.