I milanesi riceveranno informazioni sullo smog sul cellulare e sui display in città

Utilizzare i display digitali per dare informazioni sulla qualità dell'aria. Avvisare i cittadini tramite gli 'alert' via app quando i livelli di smog superano la soglia tollerabile e informarli sulle precauzioni. E, per i dipendenti comunali, attivare lo smart working (se possibile) e distribuire mascherine Fpp2 quando i valori delle soglie di smog sono sforati.

È quanto prevede un ordine del giorno annunciato a febbraio dal gruppo di Europa Verde e approvato dal consiglio comunale di Milano lunedì 11 marzo. Secondo il documento, che cita dati dell'unità di epidemiologia di Ats, ogni anno a Milano il 10% dei decessi è collegato al biossido di azoto e quasi il 13% alle polveri sottili. Di contro, attualmente non esiste un sistema pubblico di diffusione dei dati e di allerta sulla qualità dell'aria, anche se i servizi di allerta sono sempre più sperimentati in condizioni di emergenza. Basta pensare al sistema 'It-alert' nazionale per avvertire la popolazione in caso di gravi emergenze.

"A Milano entrano ogni giorno più di 600mila auto e il 44% del particolato è emesso dal traffico veicolare, e le persone hanno difficoltà a usufruire della mobilità pubblica, ad esempio ci sono ancora cronici ritardi nel traffico ferroviario. Per affrontare davvero il tema dello smog servirebbero ben altre misure, ma al netto di questo, chiediamo un sistema di informativa pubblica per spiegare ai cittadini la qualità dell'aria", ha detto Francesca Cucchiara di Europa Verde in aula: "E chiediamo che, quando l'aria è troppo inquinata, ci sia un sistema di allerta".

Il dibattito

"Mi convince sempre quando si consente ai cittadini di avere informazioni dirette e quando si separano i fatti dalle opinioni", ha detto Manfredi Palmeri, della Lista Bernardo, dichiarandosi favorevole. Alice Arienta, del Pd, ha chiesto che sia coinvolta l'assemblea permanente sul clima, un organismo composto da 90 cittadini estratti a sorte, che si riunisce una volta al mese. Enrico Fedrighini (gruppo misto) ha proposto che i dati vengano pubblicati anche quando "non positivi rispetto alle attese", per evitare quanto successo con dati Amat bloccati per otto mesi, e ha anticipato che la commissione ambiente organizzerà un'audizione proprio con Amat, in modo da iniziare anche a studiare misure anti inquinamento che possano essere assunte dal Comune.