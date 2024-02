Le auto in circolazione a Milano sono aumentate o diminuite?

Le auto che entrano in Area C e in Area B, a Milano, calano o no? Sì, per il Comune. No, o non abbastanza, per alcuni consiglieri comunali di maggioranza che però, su mobilità, ambiente e inquinamento, spesso fanno da controcanto alla giunta. Il nuovo report di Amat (l'agenzia della mobilità territoriale), con i dati aggiornati a gennaio 2024, ha rinfocolato la polemica.

Primo round per l'assessora alla mobilità Arianna Censi. Che, mercoledì, ha anticipato i dati, comunicando la diminuzione del 3,78% di ingressi in Area C dal lunedì al venerdì e del 3,16% al sabato, a fronte di un aumento del 6,02% la domenica. I dati, e questo vale per tutti, sono medie di gennaio 2024, rispetto a gennaio 2023. Altri dati diffusi dall'assessora: diminuzione di ingressi in Area B dal lunedì al venerdì e al sabato (in media -0,7% e -1,63%), e aumento di domenica (+10%).

Passa un giorno, e i dati completi vengono resi disponibili sul sito di Amat. E si accendono le polemiche. Carlo Monguzzi, consigliere di Europa Verde: "Le elaborazioni Amat smentiscono clamorosamente il 'dépliant pubblicitario' del Comune". E cita i dati complessivi (aggregati per ogni giorno della settimana, comprese le domeniche), secondo cui in Area C gli ingressi sono diminuiti dell'1,99% e in Area B sono aumentati dell'1,34%. "E mancano - sottolinea Monguzzi - gli ingressi prima delle 7.30 e dopo le 19.30, che per Area C sono 50mila e per Area B sono 200mila. La situazione è drammatica, le auto non diminuiscono e i picchi di smog ne sono la conseguenza".

Stessa 'musica' da Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo misto: "Il report conferma un costante incremento del traffico in città". E cita l'indice di congestione, che sarebbe la densità di traffico (con conseguente rallentamento della mobilità e incremento delle emissioni). E che sale. Di poco, ma sale. Dal lunedì al venerdì arriva al 27,07% contro il 26,68% di gennaio 2023. Più o meno lo stesso incremento dei sabati e delle domeniche. "Un numero crescente di veicoli entra nelle due Ztl ben prima delle 7.30, quando le Ztl sono attivate. Lo dimostra proprio l'indice di congestione. Occorre anticipare l'orario di attivazione della Ztl Area C e intervenire per ridurre drasticamente il traffico privato", conclude Fedrighini.