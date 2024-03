Insetto nel piatto a scuola, i risultati dell'ispezione dei Nas

Erano "conformi" le procedure adottate nel centro cucine Quaranta, che serve tra le altre la scuola di via San Giacomo, e presso il refettorio della stessa scuola, dove il 6 marzo è stato ritrovato un insetto in un piatto unico. Lo rende noto, mercoledì 13 marzo, Milano Ristorazione, spiegando che l'ispezione dei carabinieri del Nas e di Ats si è conclusa.

Il ritrovamento dell'insetto, dunque, "non è legato - afferma Milano Ristorazione - a scarse condizioni igienico-sanitarie delle nostre strutture". E nemmeno a una presunta "bassa qualità delle materie prime". Ma, probabilmente, si sarebbe 'accompagnato' alla verdura utilizzata per la preparazione della crema di verdure miste: verdura prodotta impiegando infestanti a basso impatto ambientale.

Lunedì 11 marzo, intervenendo in consiglio comunale, l'assessora all'educazione (e vice sindaca) Anna Scavuzzo aveva rimandato ogni discorso nel merito a quando sarebbero state completate le analisi del Nas e di Ats, "richieste dalla stessa Milano Ristorazione", dopo i ritrovamenti di due pezzi di vetro (o plastica) nei panini e, appunto, l'insetto nel piatto. Ribadendo di non avere "niente da nascondere", Scavuzzo aveva promesso un passaggio in commissione comunale dopo la conclusione delle ispezioni.

La seduta si era infuocata quando la vice sindaca aveva chiesto "a chi giova promuovere questa campagna di sfiducia nei confronti di Milano Ristorazione", scatenando la reazione irata di Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia ("giova ai bambini, alle famiglie!"). Martedì, poi, Scavuzzo aveva inviato una lettera alle famiglie, affermando tra l'altro che "non risultano evidenze sull'origine dei corpi estranei": per Truppo è "come se l'allarme fosse relativo alle responsabilità e non alla stessa fattezza dei corpi ritrovati".

La vicenda non si chiuderà qui. L'opposizione ha depositato un ordine del giorno per chiedere la convocazione dei vertici di Milano Ristorazione in brevissimo tempo. Truppo insiste anche su un report che, secondo le sue informazioni, sarebbe già in possesso dell'assessorato da tempo (e ha chiesto un accesso agli atti per verificare le date); per il consigliere di Fdi, Scavuzzo si è "cinta in un silenzio stampa paradossale e, dopo due settimane, non si è in grado di dire se quello che pareva vetro fosse effettivamente vetro".

Anche perché, a quanto pare, dopo il ritrovamento di uno dei due pezzi di vetro o plastica, le maestre hanno ispezionato sul posto le altre confezioni, trovando altri pezzi."Non possiamo nemmeno sapere se qualche bambino è stato male", commenta Truppo: "Sapere che le procedure erano conformi, e nonostante questo i corpi estranei sono stati trovati, significa che ancora oggi non si sarebbe in grado di prevenire un eventuale reato (Truppo aveva parlato di possibile 'tentata strage', n.d.r.). Paradossalmente anche domani questi episodi potrebbero replicarsi".

E che cosa si sarebbe dovuto fare? "Avrebbero dovuto chiedere alle famiglie se ci sono stati casi di ricovero dei bambini e, magari, attivare un call center per le segnalazioni, e poi informare le famiglie dei rischi anche a costo di interrompere il servizio e pretendere il pranzo al sacco. Invece di intercettare i possibili danni diffusi sul territorio, si cerca di autoassolversi", conclude Truppo.