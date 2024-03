"Stai zitta", "Vai al parchetto coi figli": le consigliere donano al collega un libro sul machismo in politica

Un libro in regalo per il consigliere che aveva "zittito" una collega e aveva gridato "tu vai al parchetto" a un'altra; e un flashmob, intitolato "zittamai", fuori da Palazzo Marino, in piazza della Scala. Era inevitabile che, al consiglio comunale di Milano di lunedì, si tornasse sul caso della bagarre durante una seduta di commissione online, via Zoom, quando Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, prima ha risposto "stai zitta" a Simonetta D'Amico (Pd) che si era lamentata della "caciara", poi aveva urlato ad Alice Arienta (sempre del Pd), che gli aveva detto di fermare l'auto e seguire la commissione, "ma vai al parchetto coi tuoi figli, ma che cazzo dici, non fare la moralista". De Chirico, il giorno dopo, si era scusato.

"Ringrazio chi mi ha espresso solidarietà, cittadini, assessori di altre città, politici di destra e di sinistra", ha affermato Arienta lunedì, parlando di "attacco violento e machista": "Lo stesso consigliere mi ha chiesto scusa. Ho riflettuto su come andare oltre l'episodio per lanciare un messaggio collettivo contro l'odio e il linguaggio sessista, affinché queste cose non accadano più". E ancora: "Non possiamo più accettare di essere zittite, mai. Nessuno può zittire nessuno, ma per una donna è ancora più antipatico, perché la maggior parte delle donne, nel mondo, è in condizione di inferiorità. I toni violenti nuocciono anche da parte del mio stesso partito: zittire crea un ambiente tossico".

Alle cinque e mezza molte consigliere e consiglieri si sono radunati in piazza Scala per il flash mob, con cartelli che recitavano lo slogan "Zitta mai" e scandendo a voce le stesse parole. Poco prima, in aula, Arienta e D'Amico avevano invece donato a De Chirico il libro "Stai zitta e va' in cucina" di Filippo Maria Battaglia, con sottotitolo emblematico: "Breve storia del maschilismo politico da Togliatti a Grillo".

Durante la seduta c'è stato modo anche per Silvia Sardone (Lega) di esprimere solidarietà ad Arienta, non senza ricordare che, a suo dire, non ebbe la medesima solidarietà quando un'altra consigliera del Pd l'aveva appellata dandole della "stronza", e per Alessandro Giungi (Pd) di rinnovare le scuse (già poste) a Mauro Orso (Lista Sala) per l'alterco acceso avvenuto nella stessa commissione.