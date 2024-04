"Isaeliani assasini, uomini di m....": due ebrei aggrediti a Milano

Aggressione verbale, sabato pomeriggio, a Milano, contro due ebrei ortodossi nei pressi di una scuola ebraica della città. Intorno alle tre, un uomo si è avvicinato ai due e ha iniziato ad apostrofarli con frasi offensive: "Genocidio. Assassini del cazzo, israeliani assassini. Siete uomini di merda".

Sul posto si trovavano due militari dell'esercito italiano, di presidio in un luogo considerato sensibile: i militari sono intervenuti immediatamente e si sono frapposti tra l'uomo e le vittime, mentre continuava il dialogo: "Studia i libri di storia", gli ha detto una delle vittime; "studia tu", ha replicato l'altro.

L'episodio è stato diffuso sui social da Daniele Nahum, consigliere comunale dei Riformisti, recentemente uscito dal Partito democratico proprio in polemica con chi, nel suo ormai ex partito, usa il termine "genocidio" per descrivere la reazione israeliana a Gaza per i fatti del 7 ottobre scorso.

"Guardate a cosa porta questo clima da fascismo degli anni trenta", ha scritto Nahum: "Due ebrei ortodossi aggrediti verbalmente e quasi fisicamente (grazie Esercito Italiano per averlo evitato) davanti a una scuola ebraica da un energumeno che chiaramente ha utilizzato lo sdoganatissimo termine 'genocidio'. Chiaramente non ci faremo intimidire".