Le lettere anonime agli abitanti di Ceriano Laghetto con gli insulti all'ex sindaco

Una valanga di lettere anonime (firmate Pasquino di Roma) indirizzate ai cittadini di Ceriano Laghetto e, recentemente, anche di Solaro, che conterrebbero ingiurie contro Dante Cattaneo, vice sindaco di Ceriano Laghetto, di ci è stato sindaco dal 2009 al 2019. La questione, stando a quanto da lui stesso dichiarato, si ripeterebbe da anni, periodicamente, a sfilze di 200 per volta. Ma di recente, nelle missive, sarebbe stata insultata anche la sua famiglia.

Una "linea rossa" superata, che ha portato Cattaneo a decidere di rivolgersi al suo legale di fiducia, Carlo Basilico, per denunciare alla magistratura l'anonimo Pasquino. "Sono missive piene di falsità, odio, aberrazioni, calunnie e diffamazioni nei miei confronti e adesso non vengo più toccato soltanto io, ma anche la mia famiglia", ha spiegato Cattaneo a MonzaToday, aggiungendo che le lettere gli erano state consegnate dai cittadini che le avevano ricevute. Secondo il vice sindaco di Ceriano, dietro a Pasquino di Roma si celerebbe "una associazione a delinquere di stampo politico". Il ricavato dell'eventuale risarcimento danni sarà devoluto a un'associazione che si occupa di bambini colpiti dalle guerre.

Chi è Dante Cattaneo

Negli ultimi anni Cattaneo si è distinto particolarmente per la "guerra" agli spacciatori del Parco delle Groane. Nel 2022, per esempio, durante una personale perlustrazione dell'area in qualità di vice sindaco, ha trovato uno zainetto abbandonato da alcuni spacciatori, contenente anche un machete, e lo ha impugnato a favore di fotocamera. Nel 2019, da sindaco, aveva invece attuato una particolare sperimentazione per la manutenzione del verde: farlo brucare dalle pecore, naturalmente laddove era possibile.

Nel 2015, aveva suscitato eco nazionale l'iniziativa di Cattaneo di dedicare una piazza di Ceriano Laghetto ai "martiri di Odessa", con un doppio riferimento: ai circa 30mila ebrei sterminati dalle forze d'occupazione tedesche nell'ottobre 1941, ma anche alla tragedia del 2 maggio 2014, quando alcuni manifestanti morirono nell'incendio del palazzo dei sindacati in seguito a scontri fomentati dalla polizia locale. Un episodio per il quale, nonostante l'accertamento delle responsabilità, molti incolpano ancora i "nazionalisti" ucraini di avere ucciso decine di persone. Nella delibera si citava il governo ucraino come "governo autoproclamato di Kiev".

Anche per quella iniziativa, svoltasi con tanto di bandiere delle 'repubbliche' non riconosciute del Donbas, alla presenza tra gli altri del giornalista e scrittore Nicolai Lilin e dell'ex consigliere regionale della Lega Andrea Monti, Cattaneo più tardi riceverà un riconoscimento dalla fantomatica 'Repubblica di Luhansk'.