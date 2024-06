"Non ci rappresenti perché sei ebreo". Insulti razzisti a Nahum (Azione)

"Sei ebreo, non ci rappresenti". È uno dei commenti apparsi sotto i post sui social di Daniele Nahum, consigliere comunale dei Riformisti a Milano e candidato alle elezioni europee per Azione. Lo denuncia (su Facebook) lo stesso consigliere, affermando che "non è più accettabile questo clima di odio crescente nelle nostre comunità".

Tra gli altri messaggi arrivati, si leggono frasi come "Chi vota questo parassita è complice", "È una vita che massacrate i palestinesi, brutti nazisti", "Ma sei candidato per l'Italia o per Israele?". "Dobbiamo fare una battaglia contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo in Italia e in Europa", conclude Nahum sottolineando che "dobbiamo stare attenti a termini che stanno sdoganando l'antisemitismo, penso alla questione del termine genocidio applicato alla guerra a Gaza. Che non c'è. C'è una situazione umanitaria gravissima ma questo termine vuol far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi".

Immediata solidarietà è arrivata dal leader di Azione Carlo Calenda: "Daniele, insultato in quanto ebreo, non è solo. E, ne sono certo, continuerà la sua campagna elettorale con il coraggio e la determinazione che ha mostrato fino a oggi". Solidarietà anche da un collega di consiglio comunale, il verde Carlo Monguzzi: "Inaccettabili le minacce e gli insulti che Nahum sta ricevendo in quanto ebreo. Buttiamo fuori ogni forma di razzismo e antisemitismo dalla storia". Monguzzi sottolinea che "le nostre posizioni sulla questione palestinese sono distantissime, ma lo scontro è sempre stato all'insegna della civiltà".