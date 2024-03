"Ti metto il velo a pugni in testa", le minacce contro la consigliera a Milano

“Ti stupro”, “ti spacco la faccia” “ti metto il velo a pugni in testa” “troia cristiana di merda” “muori cogliona del cazzo” e ancora “non ti hanno ancora tagliato la lingua?”, “noi vi conquisteremo, preparati a mettere il velo!”, “noi vi sottometteremo”. A denunciare questi messaggi, che le sono arrivati negli ultimi giorni, è Silvia Sardone, esponente leghista in consiglio comunale a Milano e al Parlamento europeo.

Messaggi che, a suo dire, proverrebbero "da utenti di fede islamica", inviati "ormai da mesi". L'ultimo caso, quello della scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan: una decisione della dirigente scolastica, visto che quella scuola è frequentata da moltissimi studenti di fede islamica, che ha generato polemiche politiche nazionali, con tanto di intervento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara (leghista anche lui, come la Sardone), secondo cui le scuole non possono stabilire 'nuove festività'.