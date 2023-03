La Lombardia avrà nuovi ospedali (e spenderà 4 miliardi)

Un piano d'investimenti da 4 miliardi di euro per la sanità lombarda, specificatamente dedicato agli ospedali. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, presentando il programma di governo in consiglio regionale, alla seconda seduta dopo la sua rielezione. Il piano consisterà nel realizzare nuovi nosocomi e ammodernare quelli esistenti.

"Dobbiamo rivoluzionare il modo di concepire l'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari", ha detto Fontana in aula, rimarcando che il sistema sociosanitario dovrà essere "sempre più vicino ai cittadini". Al primo posto, tra gli obiettivi, la riduzione delle liste d'attesa, poi la riorganizzazione del pronto soccorso. Quello delle liste d'attesa è un problema che affligge parecchio la sanità lombarda.

Sono sempre più frequenti i 'casi limite', come quello di una donna che, al San Raffaele, è costretta ad attendere 1.300 giorni per un intervento di colecistectomia, ma potrebbe ridurli a zero pagando 7.500 euro. Un caso che, per l'ospedale, è dovuto al ritardo accumulato durante la pandemia covid e al fatto che non si tratta di un intervento "a carattere d'urgenza". Ma, al di là dei casi limite come questo, l'esperienza ormai quotidiana dei cittadini lombardi è quella di lunghe attese per interventi, esami diagnostici e visite.

Fontana, nel suo discorso, ha ricordato la pandemia, tornando a ringraziare gli operatori sanitari (pubblici e privati) per il loro impegno: "Abbiamo reagito con determinazione ai momenti più difficili", ha detto il governatore.