Rimpasto in Regione, Letizia Moratti possibile sostituta dell'assessore Gallera

L'unica donna ad aver ricoperto il ruolo di sindaco a Milano potrebbe andare a sostituire Giulio Gallera come assessore regionale al Welfare dopo il rimpasto della giunta lombarda.

Le indiscrezioni, riferite da Radiolombardia, citano la politica e manager "tra i possibili nomi per il post Gallera". Il nome della Moratti "figurerebbe con sempre maggior insistenza" e a spingere per la sua nomina sarebbe l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

"Potrebbe essere questo un modo - continuano i rumors - per Berlusconi di riprendere le fila e potersi accreditare ancora una volta come guida imprescindibile della coalizione di centro destra".

Nella mattinata di martedì 5 gennaio il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della sua visita all'ospedale in Fiera Milano, sulla possibile nomina della Moratti ad assessore regionale al Welfare, non si è però sbilanciato, dicendo “non do nomi, cognomi e indirizzi se pazientate qualche ora, qualche giorno, avrete le risposte”.

"Letizia Moratti dovrebbe essere la sostituta di Gallera, grazie all'intervento di Salvini. Con Fontana e compagnia che restano tutti lì, al loro posto - ha commentato sui social l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino -. Francamente, lo dico con rispetto, abbiamo bisogno di ben altro. La sanità lombarda, fortissima per anni, è in enorme difficoltà".