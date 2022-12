"Basta uccidere": l'irruzione dei giovani iraniani in consolato a Milano

Al grido "Basta uccidere", alcuni giovani iraniani sono entrati nel consolato della repubblica a Milano, in via Monte Rosa 88 (zona Lotto), martedì mattina, per protestare contro il regime, che da mesi reprime nel sangue le manifestazioni contro il regime, innescate dalla morte di Mahsa Amini, 'rea' di avere indossato male il velo e picchiata brutalmente dalla polizia.

Fino ad ora, i tribunali della provincia di Teheran hanno condannato 400 persone per il coinvolgimento nelle manifestazioni, di cui 160 a pene tra i cinque e i dieci anni di carcere. Tra gli arrestati, 70 giornalisti. Ha fatto scalpore l'esecuzione di due condanne a morte, ai danni di due ragazzi di 23 anni, Majidreza Rahnavard e Mohsen Shekari.

L'ultima manifestazione a Milano si è svolta sabato 10 dicembre, con un corteo da Porta Venezia a piazza del Duomo.