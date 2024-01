L'assessore alla manifestazione (non autorizzata) pro Palestina, è polemica

Non bastasse il caso del carabiniere che ha affermato di non riconoscere Mattarella come il suo presidente (verrà trasferito in un incarico non operativo e si aprirà un fascicolo in procura), la manifestazione non autorizzata in sostegno alla Palestina di sabato 27 gennaio, nel Giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, fa discutere anche per la presenza, tra i partecipanti, dell'assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini, esponente del Partito democratico.

La Lega si è scagliata contro di lui, chiedendone le dimissioni: "È una vergogna che Milano sia governata da chi, in rappresentanza di un partito che si definisce 'democratico', partecipi a una manifestazione non autorizzata di violenti in cui non solo non si condannano i terroristi di Hamas, ma che è palesemente contro Israele", ha tuonato Samuele Piscina, consigliere comunale leghista: "Chi rappresenta Milano e il Municipio 1 sui banchi della maggioranza, non dovrebbe in alcun modo partecipare a una manifestazione di piazza al fianco di violenti facinorosi, contro ogni disposizione prefettizia, in cui non si fa il minimo cenno agli atti terroristici messi in atto da chi governa da tempo la Palestina". Piscina e la capogruppo leghista in Municipio 1 Anna Maria Pignatti Morano contestano anche che Pacini abbia dichiarato che la manifestazione fosse "pacifista": "Dov'era quando i suoi amici dei centri sociali hanno attaccato il cordone della polizia?".

Difende a metà Pacini un consigliere del Pd a Palazzo Marino, Daniele Nahum: "Non sono d'accordo con chi ne chiede le dimissioni, penso però che abbia sbagliato a partecipare alla manifestazione", ha dichiarato. Sempre Nahum: "La manifestazione non era stata autorizzata. Ed è stata una manifestazione che ha oltraggiato 6 milioni di ebrei morti durante il nazismo nei campi di concentramento nazisti, perché nel manifesto si comparava il 27 gennaio a Gaza. Una comparazione vergognosa, fatta apposta il 27 gennaio. Secondo me, un assessore di Municipio non avrebbe dovuto partecipare".

Il convegno Pd "contro Israele"

E il Pd ha anche un altro problema interno, sempre circa il conflitto tra Israele e Hamas: un'iniziativa, organizzata dai Giovani democratici del Municipio 1, che si terrà il 15 febbraio al circolo Aniasi di corso Garibaldi. È ancora Nahum a segnalarlo, affermando che "non c'è un riferimento agli attacchi di Hamas del 7 ottobre e sono state invitate persone con posizioni per nulla equilibrate". Tra gli ospiti figurano l'artista Moni Ovadia, la relatrice all'Onu sul 'territorio palestinese occupato' Francesca Albanese, lo studioso della questione palestinese Ibrahim Youssef. Tra i moderatori Alessandro Corti, esponente del Pd in Municipio 7 che fece scalpore quando, a ottobre 2023, definì "nazista" il governo di Israele. Salvo poi scusarsi.

"Tutti noi vogliamo la fine delle ostilità. Ci dobbiamo però anche ricordare che purtroppo il dramma che sta vivendo Gaza è il frutto dell'attacco del 7 ottobre. Per cui noi, dal calduccio delle nostre case, dovremmo cercare di avvicinare le due parti e arrivare a un cessate il fuoco e a un rilancio del processo di pace", ha concluso Nahum.