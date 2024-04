La comunità ebraica andrà al 25 aprile senza il gonfalone

Alla fine è rottura tra comunità ebraica e comitato permanente antifascista: la prima non parteciperà col proprio gonfalone alla manifestazione del 25 aprile, mentre chi vorrà sfilerà con le sole insegne della Brigata ebraica. Lo rende noto Davide Romano, presidente del Museo della Brigata ebraica, dopo l'incontro della comunità ebraica di Milano che ha sancito la decisione.

In precedenza, martedì 16 aprile, non era stato raggiunto un accordo sullo slogan d'apertura del corteo, che sarà scritto sullo striscione principale. Reciterà "Cessate il fuoco ovunque", mentre lo stesso Romano aveva proposto, come forma di mediazione, "Cessate il fuoco e democrazia ovunque", che non è però stato accettato.

Di qui la rottura, che però non è totale, e la stessa comunità ci tiene a ribadirlo. "In questo momento di preoccupante rinascita di antisemitismo - si legge nella nota diffusa mercoledì sera - si vuole dare un rinnovato segnale di attaccamento al nostro Paese e a coloro che si sono sacrificati per la sua liberazione. La manifestazione del 25 aprile è fondamentale per conservare e trasmettere la memoria del periodo storico la ha riportato la libertà al prezzo di grandi sacrifici: libertà e democrazia che oggi abbiamo noi il dovere di difendere e trasmettere alle nuove generazioni".

Intanto, per l'Anpi milanese, si prospetta un duro lavoro per evitare scontri e contestazioni, che di solito avvengono all'angolo tra corso Venezia e piazza San Babila, ma negli anni più recenti si sono verificati anche qualche decina di metri prima, all'incrocio con la Cerchia dei Navigli. La preoccupazione è che, con il conflitto in corso a Gaza, i manifestanti filo-palestinesi siano più agguerriti del solito. E ovviamente non basterà posizionarli in fondo al corteo, molto lontano dalla Brigata ebraica, ma si cercherà di tessere un dialogo per ottenere che tutto si svolga pacificamente.

L'obiettivo dell'Anpi sarebbe infatti quello di una manifestazione del 25 aprile più unitaria possibile. E, da questo punto di vista, non è ancora chiuso del tutto il dialogo con la comunità ucraina, che aveva a sua volta criticato lo slogan "Cessate il fuoco ovunque", ritenendo che strizzasse eccessivamente l'occhio al pacifismo che vorrebbe la resa dell'Ucraina alla Russia. E, a proposito di Russia, anche la comunità dei russi liberi, che sostiene apertamente la Resistenza ucraina, non aveva gradito lo slogan.