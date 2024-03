La fiaccolata di FdI contro la mafia a Milano

Si è tenuta questa sera, 21 marzo, la fiaccolata in memoria delle vittime della mafia a Milano organizzata da Fratelli d’Italia. La manifestazione si è tenuta in via Palestro. “Tutti noi abbiamo il compito di proseguire con forza la loro preziosa opera. La cultura della legalità non è una materia di studio, è un modo di vivere. Da parte del Governo Meloni ci sarà sempre una ferrea linea di contrasto a ogni tipo di mafia”, ha commentato l'Onorevole di FdI Riccardo De Corato.

De Corato ha proposto “che da Palazzo Marino facciano come già è stato fatto in altri Comuni italiani, intitolando in città un monumento a tutte le vittime delle mafie. Sarebbe un giusto riconoscimento per loro”.

I partecipanti si sono riuniti in via Palestro con le fiaccole e uno striscione che recitava la frase: “La mafia non vince”.