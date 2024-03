La protesta del Pd in Regione: "Per voi i disabili valgono meno dello 0,03% del bilancio"

Protesta del Partito democratico in consiglio regionale, martedì 5 marzo, contro il mancato ripristino dei sussidi monetari a favore dei caregiver di persone con disabilità grave e gravissima. "Una regione come la Lombardia, che vuole essere la prima in Italia, non riesce a trovare lo 0,03% del suo bilancio in sostegno dei più fragili", ha affermato Davide Casati, consigliere del Pd, primo firmatario di un'interrogazione a risposta immediata sull'argomento.

Il tema, spesso affrontato negli ultimi mesi, è quello del taglio di risorse monetarie per sostituirle con interventi sociali integrativi: servizi che dovrebbero essere erogati dai Comuni, ma con pochissimo tempo a disposizione per organizzarli (entro giugno) e senza le risorse umane per farlo. Il taglio sarà tra il 22 e il 47%, a seconda della misura specifica e dell'assegno iniziale.

Nella sua risposta, l'assessora alla solidarietà sociale Elena Lucchini ha ribadito l'impossibilità di ripristinare gli assegni secondo i livelli precedenti, facendo sbottare i consiglieri del Pd: "Questa giunta - ha affermato il capogruppo Pierfrancesco Majorino - non trova lo 0,03% del bilancio per le persone più fragili e le loro famiglie. È una cosa vergognosa e lo diciamo dalla fine di dicembre: queste persone non possono essere umiliate da una decisione burocratica e inumana, e non si può pensare, come fa la giunta Fontana, di bloccare i nuovi accessi".

Anche se è stata decisa una parziale marcia indietro, resta un taglio di 150 euro al mese per gli assegni di alcune categorie di disabili e, soprattutto, il blocco di nuove richieste per la misura cosiddetta B1, quella per i disabili gravissimi. Tradotto, significa che per accedere per la prima volta ai fondi regionali, se si è disabili gravissimi, occorre che un altro muoia o guarisca.

Al termine dell'interrogazione, i consiglieri del Pd hanno esposto cartelli con scritto "Per voi la disabilità vale meno dello 0,03%".