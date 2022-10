Ignazio La Russa è il presidente del Senato. Chi è

Ha 75 anni e, giovedì 13 ottobre, alla prima seduta della diciannovesima legislatura, è diventato presidente del Senato, seconda carica dello stato italiano, dopo essere stato rieletto a Palazzo Madama alle elezioni del 25 settembre. Era già senatore uscente nella legislatura precedente, ma da trent'anni è parlamentare, prima alla Camera dei Deputati. Ignazio La Russa, milanese d'adozione, sale sullo scranno più alto del Senato che, nella mattinata, era stato occupato provvisoriamente da Liliana Segre, anche lei milanese, in quanto seconda senatrice anziana (Giorgio Napolitano non poteva per ragioni di salute).

Nato a Paternò (Catania), La Russa ha studiato al liceo a Milano e all'università a San Gallo, in Svizzera, laureandosi poi all'università di Pavia in giurisprudenza. Si è avviato all'attività politica nel Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano di cui il padre Antonino era senatore. La prima esperienza elettorale risale al 1985, quando La Russa è stato eletto consigliere regionale in Lombardia, riconfermato nel 1990. Nel frattempo è stato consigliere comunale a San Donato Milanese.

Diventa deputato del Msi nel 1992, con oltre 26mila preferenze nella circoscrizione Milano-Pavia. E' riconfermato deputato (per Alleanza Nazionale) nel 1994 ed eletto vicepresidente della Camera. Rieletto nel 1996, nel 2001, nel 2006 e nel 2008 (questa volta nel Popolo della Libertà, lista unitaria del centrodestra), è ministro della difesa nel governo Berlusconi IV. Nel 2012 fonda Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Nel 2013 è rieletto deputato per Fdi.

Nel 2018, dopo 26 anni alla Camera, è candidato al Senato per il centrodestra nel collegio uninominale di Rozzano in quota Fdi. Alla sua 'prima volta' a Palazzo Madama diventa vicepresidente dell'aula. Nel 2022 è candidato, sempre al Senato, nel collegio uninominale di Cologno Monzese, ancora in quota Fdi, ed è scelto dalla coalizione come presidente del Senato, 'battendo' il rivale interno Roberto Calderoli della Lega.

Famiglia politica

Ha tre figli: il maggiore, Geronimo, ha seguito la sua carriera di avvocato ed è presidente dell'Automobile Club Milano. Il secondo, Lorenzo, è consigliere del Municipio 1 di Milano per Fdi. Il fratello maggiore, Vincenzo, è stato consigliere comunale a Milano, nonché parlamentare della Democrazia cristiana. Proprio in questi giorni ha generato polemica la decisione del consiglio comunale di non iscriverlo, quest'anno, al Famedio del Monumentale. Il fratello minore, Romano, è attualmente assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. Già assessore regionale in passato, è stato anche parlamentare europeo.