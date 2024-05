La Ztl di via Ascanio Sforza non si tocca, ha detto Sala

Ha difeso a spada tratta la zona a traffico limitato di via Ascanio Sforza il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Abbiamo istituito le Ztl perché c’è una grande richiesta”, ha detto il primo cittadino rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul presidio di residenti, commercianti e forze politiche di opposizione contro la zona a traffico limitato del Naviglio pavese; protesta andata in scena giovedì sera.

“Vediamo di continuare sul percorso intrapreso e poi si vedrà ma è chiaro che non si può essere randomici e continuare a cambiare”, ha puntualizzato Sala. “Il sindaco dice una mezza verità - ha ribattuto Alessandro De Chirico (Forza Italia) -. È vero che la richiesta di istituire la ZTL partì dal territorio, ma in un anno il Comune non ha sostenuto alcun investimento per la pulizia delle sponde, per la rimozione delle scritte vandaliche sui muri o per l'intensificazione dei controlli. Il degrado che ha preso il posto di una via frizzante è davanti agli occhi di tutti. È impensabile che la sperimentazione, a detta dell'assessora Censi, duri un altro anno e mezzo perché andando avanti di questo passo non ci sarà più nulla".