In Statale il conferimento della Laurea honoris causa a Liliana Segre

Oggi Liliana Segre riceve la Laurea honoris causa in Scienze storiche. La cerimonia di conferimento, nel Giorno della Memoria, avverrà alle 11 nell’aula magna dell’Università statale in via Festa del Perdono. All’evento sarà presente la vicesindaco Anna Scavuzzo.

Liliana Segre è sopravvissuta ad Auschwitz e fra i principali fautori della realizzazione del Memoriale della Shoah. Dopo un lungo periodo di riflessione e silenzio, negli anni novanta iniziò a raccontare pubblicamente la propria esperienza, impegnandosi per sensibilizzare le nuove generazioni contro il razzismo e l'indifferenza.

Nel 2028, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha nominata senatrice a vita "per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale". Dal 15 aprile 2021 è presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Il 13 ottobre 2022 ha presieduto la seduta inaugurale del Senato della Repubblica all'inizio della XIX legislatura.

Oggi il comune di Milano renderà pubblica la geo-mappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938, sulla base della documentazione contenuta nel Fondo Israeliti conservato presso la Cittadella degli Archivi. La mappa sarà consultabile per tutta la giornata.