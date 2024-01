Laurea a Liliana Segre: "Mi dicono di stare a casa in questo periodo di nuovo antisemitismo"

Un lungo applauso ha accompagnato il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche a Liliana Segre. La senatrice a vita ha commentato: “Viviamo un tempo al di fuori di queste mura di ottimismo di cui mi viene difficile partecipare. Mi consigliano le amiche di restare a casa in questo periodo di nuovo antisemitismo, che in confronto al passato è una sala da pranzo. Come da bambina chiedevo perché non dovevo uscire e farmi vedere, anche oggi lo chiedo”.

Il rettore della Statale, Elio Franzini, ha spiegato che il riconoscimento è stato dato alla senatrice a vita “per aver offerto alla ricerca storica la sua straordinaria testimonianza. Per aver dato alle nuove generazioni gli strumenti per comprndere avvenimento fondamentali del nostro passato”.

Anche Marco Cuzzi, professore di Storia contemporanea, ha dato il proprio contributo sottolineando che Liliana Segre “si è battuta contro tutte le indifferenze che ci dominano, e rischiano di dominare in particolar modo i più giovani: indifferenza verso un antisemitismo che sta crescendo tanto nel nostro paese quanto in tutta Europa”.

Fuori dall’ateneo gli attivisti di diverse organizzazioni hanno manifestato con striscioni per chiedere lo stop al genocidio a Gaza.