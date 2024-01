Al via ai lavori di costruzione della Beic, Sala: "Aprirà prima della fine del mandato"

Sono iniziati i lavori di costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura. Ad annunciarlo il sindaco di Milano Beppe Sala sui suoi profili social. Il cantiere e, naturalmente, la Beic, si trovano nel quartiere di Porta Vittoria e la struttura sarà collocata all’interno di un parco da oltre 30mila metri quadrati. Per la sua costruzione sono stati investiti oltre 100 milioni di euro derivanti dal Pnrr.

“Non sarà una biblioteca tradizionale - spiega Sala -. Avrà certamente una grande funzione bibliotecaria, ma anche sale polifunzionali, spazi espositivi, coworking, una parte dedicata ai bambini e altro ancora”. Il primo cittadino sottolinea che l’inaugurazione e l’apertura della biblioteca avverranno prima della fine del suo mandato.

La struttura

Si tratterà di una struttura all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione digitale, come già era stato spiegato dallo stesso Sala nei mesi scorsi. Sarà composta da due volumi principali uniti dal piano terra: due navate trapezoidali rivestite in metallo e vetro, che compongono una figura industriale, armonica rispetto all'ambiente in cui è inserita.

Il grande corridoio verde del parco pubblico su cui si affaccerà la Beic porterà a nord alla piazza da cui si diramano i principali accessi. La promenade, accessibile a tutti, arriva in una spaziosa sala rettangolare alta otto metri con caffetteria, spazi commerciali e stazioni di restituzione dei libri.

Da qui si apre la biblioteca vera e propria, con sale di studio, lettura e consultazione. Il piano terra sosterrà i due volumi principali, identici, che avranno sei piani fuori terra e due interrati. Oltre al vetro e al metallo esterni si aggiungeranno elementi in legno. Nel volume a nord si svilupperà il 'forum', per la consultazione dei volumi ma pensato anche per chi non frequenta la biblioteca per studiare. L'altro volume ospiterà invece i dipartimenti e le aree con le sezioni documentali, comprese quelle digitali, per argomenti, e poi le collezioni, le sale di lettura, gli uffici e le postazioni di lavoro.

Alle sommità, il volume a nord ospiterà una serra mentre quello a sud una terrazza con una sala lettura aperta tutto il giorno. Al centro dell'edificio, e interrato, si troverà il deposito robotizzato, progettato per accogliere due milioni e mezzo di volumi. Sarà una specie di 'bunker' contro la polvere e gli incendi. Un terzo padiglione conterrà infine l'imaginarium, interamente dedicato ai bambini per giochi, esperimenti didattici e rappresentazioni, e l'auditorium interrato da 300 posti per conferenze, concerti, spettacoli e incontri pubblici.