Le piogge hanno aperto delle maxi buche sulle strade di Milano

Hanno aperto delle vere e proprie voragini sulle strade di Milano le piogge dei giorni scorsi. Il caso è approdato anche in consiglio comunale durante la seduta che si è svolta nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, dove le forze di minoranza (Lega e Fdi) hanno chiesto spiegazioni alla giunta.

"Lascia preoccupare il fatto che a Milano possa sbriciolarsi il manto stradale, non sono situazioni sporadiche ma si trovano in ogni angolo della città", ha dett il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo intervenendo in Consiglio comunale. Sulla formazione di buche nelle strade della città, ha continuato: "Decine di migliaia di buche sono sorte ovunque per un po’ di pioggia che è caduta. Abbiamo depositato delle interrogazioni rispetto al quantitativo economico che ogni anno il Comune sborsa".

"Anche io ho presentato una domanda a risposta immediata per capire quanto è stato speso negli ultimi anni dal Comune. Anche qui vediamo che la nostra amministrazione ne sta combinando di ogni", ha aggiunto il capogruppo Lega Alessandro Verri durante il suo intervento. "Per il maltempo si sono aperte delle voragini nella città - ha continuato Verri - Gli utenti della strada trovano grandi pericoli percorrendo le strade cittadine, oltre alle centinaia di danni che hanno subito per queste voragini che si sono aperte".