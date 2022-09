Il cielo nero sopra la sede della Lega in via Bellerio

La lunga notte elettorale della Lega è iniziata alle 22.20 quando Matteo Salvini è arrivato in via Bellerio insieme ai fedelissimi Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, rispettivamente capogruppo alla Camera e al Senato.

I primi exit poll davano la Lega intorno all'11,5%, risultato lontano da quello delle Europee del 2019 (34%) ma sufficientemente lontano dalla soglia psicologica del 10%. Le prime nubi sopra la sede della Lega hanno iniziato ad addensarsi intorno a mezzanotte con le prime proiezioni che davano il partito tra l'8,5% e il 9. Esattamente sotto la soglia psicologica. Sotto la doppia cifra.

Per il momento non è trapelata nessuna dichiarazione ufficiale (è previsa una conferenza stampa intorno alle 11), i malumori stanno ribollendo all'interno della sede. Di sicuro nei prossimi giorni verranno convocati i congressi regionali e federali. Nella Lega stravolta da Matteo Salvini è tempo di fare i conti. La base del partito non gli perdona lo scarso coinvolgimento di militanti e sezioni nelle scelte e nelle iniziative del movimento, ma sotto attacco è anche la logica verticistica e accentratrice che ha portato Salvini a commettere scelte clamorosamente sbagliate. Un esempio? La decisione di far cadere il governo giallo-verde nel 2019 senza però ottenere che si andasse alle urne, ma sotto accusa ci sono anche i rapporti con Vladimir Putin e le sue idee poco chiare sulle restrizioni anti-covid.

Per il momento non è chiaro chi raccoglierà l'eredità del "Capitano". Circolano i nomi di Luca Zaia, Giancarlo Giorgetti ma anche quello del governatore del Friuli Massimiliano Fedriga. Non solo, il risultato delle elezioni mette in discussione anche una possibile ricandidatura del governatore della Lega Attilio Fontana.