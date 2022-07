Sala non va agli "stati generali" della cannabis

Il sindaco di Milano Beppe Sala non parteciperà agli stati generali della cannabis a Milano, organizzati per l'8 e il 9 luglio dal consigliere comunale del Pd Daniele Nahum. Il primo cittadino ha dichiarato di avere "altre priorità" e "altri impegni in agenda" in questo periodo.

Lo stesso Sala, ad aprile, si era espresso a favore della legalizzazione della cannabis, quando Nahum, come gesto dimostrativo, aveva fumato una canna davanti a Palazzo Marino. La mancata partecipazione di Sala ha suscitato delusione da parte di Radicali Italiani, che avevano sostenuto Nahum in piazza Scala nella sua azione dimostrativa e poi anche per gli stati generali.

"Leggiamo con dispiacere che il sindaco Sala non verrà agli stati generali della cannabis perché non ritiene il tema una priorità", si legge in una nota dell'Associazione Enzo Tortora: "Come radicali portiamo avanti da anni la battaglia per attuare politiche antiproibizioniste, e ormai sappiamo che dove vengono implementate aumentano la sicurezza e diminuiscono le disuguaglianze".

"A Milano, lo scorso anno, abbiamo fatto informazione su quelli che sono i dati della nostra città e area metropolitana: questa città ha già intrapreso iniziative coraggiose come l'ordine del giorno Nahum/Barberis, insieme all’adesione dell’assessore Lamberto Bertolè alla creazione di una rete di città antiproibizioniste sulla riduzione del danno", concludono i radicali, che chiedono al sindaco Sala di "non tirarsi indietro".