Legge regionale sull'eutanasia, la Lombardia decide entro il 12 febbraio

Si sposta al 12 febbraio la decisione sull'ammissibilità della proposta di legge popolare sul fine vita in Lombardia. Il 5 febbraio, infatti, i responsabili dell'associazione Luca Coscioni, promotrice del progetto di legge, saranno sentiti in audizione dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Lo hanno deciso i membri: il presidente Federico Romani (Fdi), i vice presidenti Giacomo Consentino (lista Fontana) e Emilio Del Bono (Pd) e i consiglieri segretari Alessandra Cappellari (Lega) e Jacopo Scandella (Pd).

"Al di là della decisione che nel merito ciascuno di noi andrà poi ad assumere personalmente - spiega Romani in una nota - abbiamo voluto incontrare i promotori dell’associazione Coscioni per confrontarci con loro su un tema di grande importanza e attualità e che merita sicuramente un doveroso approfondimento, dando così loro la possibilità di argomentare al meglio le motivazioni alla base della loro iniziativa".

Il testo, accompagnato da 8.181 firme di cittadini lombardi, era stato depositato il 18 gennaio. Se l'ufficio di presidenza non riuscirà a trovare l'unanimità sulla decisione se ammettere o no la proposta di legge, l'ammissibilità dovrà essere votata dall'aula del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Eutanasia già lecita, si chiedono tempi certi

"In Italia è già un diritto essere aiutati a morire in determinate condizioni", aveva detto il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, il giorno del deposito: "Questa legge regionale chiede semplicemente che ci siano tempi certi per rispondere alle persone che chiedono di essere aiutate a morire, per evitare che si tenga per mesi o anni una persona, affetta da sofferenze insopportabili, senza nemmeno dare una risposta. È competenza del servizio sanitario e quindi della Regione".