Inchieste urbanistica, telefonata Sala-Salvini. Quasi pronta la norma "salva Milano"

Il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si sono sentiti al telefono venerdì 17 maggio per discutere della cosiddetta norma "salva Milano", con cui si chiarirà il destino di alcuni edifici sorti in città, al centro di indagini della procura per abusi edilizi. Si tratta di quegli edifici costruiti in base a una Scia (segnalazione certificata d'inizio attività) e trattati dagli uffici urbanistici milanesi come "demolizioni e ricostruzioni", per i quali invece la procura ritiene che dovesse essere rilasciato un vero e proprio permesso a costruire con un piano dei servizi.

In massima parte, la demolizione ha riguardato piccoli manufatti, a fronte dell'edificazione di edifici più alti, con il risultato di "portare" nel quartiere un significativo aumento del numero degli abitanti. Di qui, secondo la procura, la necessità di una procedura che guardi anche alle dotazioni di verde, scuole, strade. Il Comune di Milano ha sempre difeso la propria interpretazione della norma, ma il moltiplicarsi delle inchieste ha fatto emergere la necessità di un rimedio "politico".

La norma "salva Milano" dovrebbe essere contenuta nella conversione del decreto "salva casa", che andrà al volto nel prossimo consiglio dei ministri. Non sono ancora chiari i dettagli della norma, in base alla quale sia il sindaco Sala sia il ministro Salvini sperano che non vi sarà un blocco degli investimenti da parte degli sviluppatori immobiliari.