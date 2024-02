Letame davanti a Regione Lombardia: la protesta contro le politiche sul clima

Azione contro le politiche climatiche del governo, a Milano e Torino, da parte degli attivisti di Extinction Rebellion la mattina di San Valentino. I giovani hanno occupato l'ingresso di Cassa depositi e prestiti nel capoluogo piemontese e del palazzo di Regione Lombardia a Milano. Sugli striscioni si leggeva: "Governo e clima: amore tossico". "Due città, due diversi enti di governo, un unico messaggio", si legge nel comunicato di Er: "Una metafora, nel giorno di San Valentino, per sottolineare l'ipocrisia di chi governa la politica e la finanza, a livello nazionale e regionale".

"Alle tante dichiarazioni di 'amore' del governo nei confronti della terra si contrappongono politiche climatiche dall'enorme impatto ambientale", il commento di Arianna, vestita da 'Cupido', sottolineando che davanti a Cdp a Torino sono stati scaricati sacchi di sabbia e balle di fieno per contestare gli investimenti di Cdp in progetti estrattivi, "in contrasto con gli obiettivi climatici che l'Italia si è impegnata a rispettare".

A Milano, invece, è stato depositato davanti a Palazzo Lombardia un grande cuore di letame, mentre gli attivisti si sono incatenati tra loro, collegandosi con tubi di plastica. "La Regione Lombardia ha contrastato la direttiva europea sull'inquinamento atmosferico ed è una delle regioni con il più alto consumo di suolo", si legge nel comunicato di Er: "Il governo nazionale, invece, ha annunciato di voler continuare a investire in combustibili fossili, in particolare nel gas, con l'Italia che vuole diventare hub naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa".