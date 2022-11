Letizia Moratti si candiderà alle regionali?

Le dimissioni di Letizia Moratti sono arrivate all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno anche perché gli attriti divampati a settembre con il governatore Fontana e la giunta sembravano essere rientrati. Il destino politico di Letizia Moratti è tutto da scrivere e non è escluso che nelle prossime settimane possa ufficializzare la sua candidatura alle regionali ma non è ancora chiaro con quale schieramento.

"Moratti non sarà la candidata del centrosinistra per la regione Lombardia nel 2023". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia a Menabò su Rai Radio1. "Il solo pensarci mi fa rabbrividire - ha aggiunto - questa è la pessima politica. La politica per il potere, non per la salute dei cittadini".

Secondo Pisapia lo strappo tra Moratti e Fontana era prevedibile: "Letizia Moratti da tempo dava segni di insofferenza - ha puntualizzato l'ex primo cittadino milanese -. Forse aspettava di vedere se diventava ministro come si diceva sui giornali o se poteva avere qualche altro ruolo. Non l'ha avuto e ha fatto questa scelta. Sono veramente allibito per quello che è successo. C'è una rottura tra il presidente e i vice presidente di una regione importante per il nostro paese che hanno una posizione diversa per un motivo di una lotta di potere. La peggiore politica che ci sia".

Di idee completamente diverse, invece, il coordinatore regionale lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti: "Moratti ha gettato la maschera e ha scelto di sganciarsi dalla giunta regionale di centrodestra per preparare la sua candidatura con la sinistra, in cerca di una poltrona cui ambiva da mesi. Finale scontato, per cui buona fortuna alla Moratti per la sua caccia alla ‘cadrega’ desiderata: la lasciamo volentieri al PD e alla sinistra". Anche il presidente della Regione, Fontana, ha la stessa idea: "È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi - ha scritto Fontana in una nota -. È sorprendente che l’assessore al Welfare dichiari oggi che l’azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi".

"Penso che Moratti si candiderà a governatore della Lombardia ma su una possibile candidatura con il Terzo Polo è quello che vorrei capire da Calenda e Renzi, che certamente sentirò nei prossimi giorni - ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti -. Sabato non li vedrò alla manifestazione a Milano. Per Moratti non è semplice candidarsi alle elezioni regionali senza essere supportata da alcun partito".

"Oggettivamente vedo difficile che Moratti possa essere candidata dal centrosinistra alla guida della Regione. Chiaro non spetta a me decidere. Non la vedo come un’operazione semplice e noi dobbiamo sbrigarci a trovare un candidato". Sala ha poi aggiunto che "in termini di credibilità e reputazione Moratti e Fontana mi sembra che siano abbastanza allineati".