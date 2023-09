Dopo meno di un anno, Letizia Moratti torna nel centrodestra. L'ex sindaca di Milano ed ex vice di Fontana in Regione Lombardia, poi candidata presidente per il Terzo Polo alle regionali del 2023, annuncia il ritorno con un'intervista al Giornale, in cui parla del suo impegno in Africa ma anche di politica locale e nazionale.

Il percorso è quello di "costruire un soggetto al centro, non uno dei tanti, ma un centro che rafforzi la cultura moderata e riformista che interpreto", ha dichiarato Moratti. Per poi specificare che si collocherebbe in modo da dialogare con "una vasta area orfana di rappresentanza, che guarda con interesse al centrodestra".

L'obiettivo, quindi, sarebbe quello di rafforzare il centro del centrodestra. Perché altrimenti, dice Moratti, "la coalizione oggi al governo potrebbe slittare fatalmente ancora più a destra, accentuando uno spostamento all'estrema già in corso con conseguente disagio di una parte dell'elettorato". L'ex sindaca di Milano non cita mai Forza Italia, le cui percentuali sono lontane anni luce da quelle di qualche anno fa, ma si riferisce chiaramente ai suoi elettori. Dunque, per Moratti (annunciata come candidata presidente della Lombardia per il Terzo Polo da Carlo Calenda il 5 novembre 2022, sul palco della manifestazione pro-Ucraina all'Arco della Pace) si chiude la parentesi terzopolista. Dice, l'ex sindaca, di avere ormai preso una strada diversa da quella di Calenda e Renzi, impegnati a litigare a ridosso delle elezioni europee del 2024. E cerca di occupare lo spazio politico forzista, 'orfano' tra l'altro di Silvio Berlusconi.

Caustica la reazione di Majorino, che la sfidò alle regionali candidandosi con il Pd e il Movimento 5 Stelle dopo che Calenda, annunciando la candidatura di Moratti, di fatto ritirò il Terzo Polo dal dialogo col Pd per trovare un candidato unitario (era già pronto Carlo Cottarelli). "Tutto legittimo e anzi piuttosto coerente - scrive Majorino su X -, chissà invece qual è il parere di quelli che in Lombardia ce la indicavano come grande mossa, spaccando la coalizione e costringendoci a parlarne tutti i santi giorni".