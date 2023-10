Letizia Moratti va in Forza Italia: affiancherà Tajani

Qualche settimana fa aveva annunciato (genericamente) il ritorno al centrodestra. Ora Letizia Moratti torna direttamente in Forza Italia, e guiderà la 'consulta' del segretario nazionale. Lo ha annunciato lei stessa durante una conferenza stampa a Roma insieme ad Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario del partito.

"Accetto l'invito a entrare in Forza Italia con spirito di responsabilità e di servizio per il Paese", ha detto Moratti: "I motivi sono diversi. Il mio legame con Berlusconi è personale, perché le nostre famiglie sono state amiche, e politico, perché la mia storia politica è profondamente legata a lui: la mia nomina a ministro, l'incarico di sindaco e quello di vice presidente di Regione Lombardia sono tappe che mi hanno sempre visto con lui. Berlusconi è stato una figura straordinaria per il nostro Paese, e ha rappresentato una centralità politica, da vero innovatore".

"La sua conoscenza profonda della città di Milano mi ha portato a proporle di organizzare e guidare la consulta del segretario nazionale. Credo che Forza Italia debba attirare il consenso dei tanti che non vanno a votare. L'obiettivo del 20% è assolutamente raggiungibile", ha commentato Tajani.

Moratti ha indicato le priorità del suo percorso: l'ambiente, individuando una terza via rispetto a quella negazionista e a quella che ignora il tema delle imprese e della centralità dell'uomo; l'attenzione alle fragilità, con milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano ("è un impoverimento del capitale umano del nostro Paese a cui guardare con proposte concrete"). E il tema della crescita: "Che sia rispettosa dell'ambiente ponendo al centro la persona e le famiglie".

Chi è Letizia Moratti

Imprenditrice, ex presidente della Rai, ex ministro, ex sindaco di Milano, mentre era vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti a novembre 2022 annunciò di candidarsi alle successive elezioni regionali come candidata presidente per il Terzo Polo: fu affiancata da una lista civica (Lombardia Migliore) e dalla lista unitaria di Azione e Italia Viva, arrivando terza dopo Attilio Fontana (centrodestra) e Pierfrancesco Majorino (centrosinistra). Durante il 2023 è rimasta defilata dal dibattito politico quotidiano, fino all'annuncio, a settembre, del suo ritorno nell'alveo del centrodestra. E ora l'adesione a Forza Italia.