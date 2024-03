Gli ex sindaci Moratti e Albertini verso le europee

Non c’è ancora nulla di ufficiale. Ma l’ipotesi si fa sempre più concreta. I due ex sindaci di Milano, Gabriele Albertini e Letizia Moratti, potrebbero sciogliere la riserva a breve e cedere alle richieste di Forza Italia candidandosi in Europa. Una nuova conferma che ha reso più realistica la presenza dei due nelle liste del prossimo giugno è arrivata ieri. Durante un incontro di “Studenti per le libertà”, che riunisce i giovani del partito, è stato chiesto “Li volete candidati in Europa?”. L’applauso che è seguito ha rappresentato la risposta più che positiva della platea.

A spingere per la candidatura, in particolare, il segretario nazionale del partito Antonio Tajani e il coordinatore regionale Alessandro Sorte che ha spiegato: “Vogliamo fare liste più competitive possibile e per noi sarebbe un valore aggiunto poter avere Moratti e Albertini” con l’obiettivo di superare la Lega e rendere il centrodestra più moderato accanto ai Popolari europei.

Ma l’occasione ha aperto un ulteriore scenario politico. Letizia Moratti e Gabriele Albertini, infatti, puntano su Milano. La ‘coppia di fatto’ ha parlato delle criticità “che la città sta vivendo”: sicurezza, costo della vita e gli errori dell’attuale primo cittadino. Gli ex sindaci guardano al 2027.