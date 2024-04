Ivana Spagna star della campagna elettorale per le europee di Letizia Moratti

Letizia Moratti è pronta ad aprire la sua campagna elettorale per le prossime elezioni europee. La candidata di Forza Italia presenterà il proprio programma domenica 21 aprile alle 9.30 presso il teatro Manzoni di Milano. Ad aprire le danze ci sarà Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario del partito. La guest star scelta per l'occasione sarà Ivana Spagna che lancerà Moratti e la sua "Campagna di Letizia".

Spagna, icona degli anni Ottanta, contribuirà a dare a Letizia Moratti un'immagine pop in continuità con il modello di comunicazione tipico del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Inoltre, riferiscono fonti azzurre ad Adnkronos, Ivana Spagna è un'artista molto amata anche dal mondo Lgbtq+. La cantante dovrebbe esibirsi con alcuni suoi brani storici come "Cerchio della vita" e "Gente come noi".

L'evento, ha fatto sapere Tajani, sarà il momento adatto anche per sciogliere la riserva sulla sua discesa in campo o meno per la sfida di Bruxelles.