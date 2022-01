Letizia Moratti è tra "candidati" del centrodestra per il Quirinale

Per il Quirinale è spuntato anche il nome di Letizia Moratti, ex ministro dell'istruzione, ex prima cittadina di Milano e attuale vicepresidente della Lombardia. Il nome di Moratti è tra quelli proposti dal centrodestra insieme a Marcello Pera e Carlo Nordio, come annunciato dal leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa con Antonio Tajani e Giorgia Meloni.

Non è una novità. Nei giorni scori l'assessore alla Sanità della Lombardia aveva avuto un incontro con Giorgia Meloni e Attilio Fontana, nella giornata in cui sono stati scelti i tre grandi elettori lombardi, aveva fatto una endorsement nei confronti della sua vice: "Letizia Moratti potrebbe essere un ottimo candidato", aveva detto il governatore.

"Vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sè la dignità di essere una possibile scelta" ha detto Matteo Salvini con un velato riferimento a non mettere fuori gioco neppure il premier Mario Draghi. "Non possiamo perdere tempo: i nostri non sono candidati di bandiera, sono nomi di altissimo profilo senza tessera di partito in tasca, con il profilo per rappresentare la comunità italiana già da questa settimana" ha detto in conferenza stampa il segretario della Lega Matteo Salvini. "Speriamo che non ci siano no preventivi a priori", ha aggiunto.

"Non sono tre proposte buttate lì, tirate via" aggiunge Giorgia Meloni, in conferenza stampa. "E il centrodestra avrebbe altri nomi da fare: il presidente del Senato in carica, un'altra donna, e poi Tajani con un curriculum fantasmagorico. Abbiamo scelto di non inserirlo perchè coordinatore di un partito, e non volevamo che si potesse dire che non erano propste per avvicinare. Davvero di più non possiamo fare. Quando gli altri partiti si esprimeranno, chiediamo che si parli del merito, del perchè queste persone non andrebbero bene per ricoprire la carica di presidente della Repubblica. È un gesto di assoluta responsabilità, speriamo di trovare dall'altra parte altrettanta responsabilità, in tempi ragionevoli" chiosa Meloni.

"Il centrodestra ha il diritto e il dovere di presentare delle proposte, le rispettiamo e le valuteremo" ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla Camera rimarcando la posizione del Movimento 5 stelle che toglie dal Colle il nome di Draghi: "Abbiamo affidato un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni per fermare i motori e cambiare equipaggio".

Dal canto suo il segretario del Pd Enrico Letta spiega che il centrosinistra valuterà "senza spirito pregiudiziale" nomi "sicuramente di qualità". Vediamo dunque insieme i profili dei candidati presidenti del centrodestra.