La lettera dei consiglieri municipali contro il blocco degli stipendi

"Non possiamo più tacere la nostra preoccupazione per i municipi e il decentramento", lo si legge in una lettera scritta e diffusa dai consiglieri del Municipio 9 di Milano guidato da Anita Pirovano. La protesta è contro la decisione di sospensione degli stipendi di assessori e presidenti dei consigli di zona. Un 'pasticcio' che nasce dalla legge 38 del 2024, appena approvata, sulle elezioni. Dispone che le indennità, per i Comuni che scelgono una forma accentuata di decentramento, non debbano superare quelle previste per i presidenti e i consiglieri di circoscrizione, erogate sotto forma di gettoni di presenza.

Nella missiva si legge la richiesta al Comune "sia alla parte politica che a quella amministrativa" per un impegno "forte, serio, deciso, per dipanare questo pasticciaccio normativo nel più breve tempo possibile. È inimmaginabile, e la cosa vale ovviamente per qualsiasi lavoratore e lavoratrice, che si resti senza retribuzione per mesi e all'improvviso".

"La cessazione dell'erogazione delle indennità a presidenti e assessori, a causa di un cortocircuito burocratico e politico, se non risolto in tempi brevi, causerà inevitabilmente le dimissioni di molti amministratori e amministratrici capaci e appassionati così come l'impossibilità di sostituirli con persone che non siano ricchi ereditieri - si legge nella lettera -. Poi c'è la mobilitazione sindacale di sospensione degli straordinari indetta esclusivamente nel settore comunale da cui dipende il decentramento, che ha impedito e impedirà ancora per le prossime settimane il normale svolgimento delle attività dei municipi".