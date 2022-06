Liberali conservatori cresce ancora

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il movimento politico fondato lo scorso dicembre 2021 e presieduto dall’avvocato Giovanni Costa è già presente con proprie sezioni in Lombardia (Milano), Piemonte (Novara), Calabria (Vibo Valentia), Sicilia (Catania), Lazio (Roma). E’ quanto comunica in una nota il direttivo di Liberali Conservatori il quale sottolinea come “Liberali Conservatori è un movimento politico che si candida a rappresentare il volto nuovo della sana politica. Liberali Conservatori è un movimento che si ispira ai tradizionali valori liberali, ma rappresenta, al contempo, una novità assoluta nel panorama politico italiano. E’ la prima volta, infatti, che viene ufficializzata la nascita di un movimento politico liberal conservatore. Liberali Conservatori si pone, quindi, come naturale soggetto politico alternativo alla sinistra e saldamente ancorato al centrodestra, nell’ottica di rafforzarne i valori moderati. I prossimi obiettivi del movimento sono l’ampliamento del tesseramento e l’apertura di una sede per ogni regione italiana". Giovanni Costa, laureatosi summa cum laude presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali presso la medesima Università. Avvocato e ricercatore universitario, esercita la professione di avvocato presso un noto studio legale internazionale milanese. E' stato candidato, conseguendo un importante risultato elettorale, nelle elezioni amministrative del Comune di Milano nelle liste di Forza Italia. Valter Sangalli, laureatosi in ingegneria gestionale presso il politecnico di Milano è dipendente di una multinazionale americana con sede nell'hinterland milanese.