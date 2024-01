Licenze taxi "scontate" per trasporto disabili e orari notturni

Il comune di Milano metterà a disposizione 150 licenze taxi agevolate con riduzioni del contributo da versare riservate a turni notturni e al trasporto di persone con ridotte capacità motorie. È quanto deciso dalla giunta in relazione alle raccomandazioni dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Delle 150 licenze agevolate, 50 saranno riservate ai veicoli attrezzati per il trasporto dei disabili, mentre altre 50 dovranno dare la disponibilità notturna e nel weekend per 5 anni. Le restanti 50, invece, saranno destinate a chi rispetta entrambe le caratteristiche. Lo sconto sul contributo è a scaglioni: su 96.500 euro totali chi avrà il taxi adibito a persone con disabilità motorie avrà una riduzione del 20%; -30% per le fasce orarie straordinarie e -40% per chi adempie a tutte e due le necessità.

A commentare la decisione l’assessora alla mobilità del comune di Milano, Arianna Censi, che ha evidenziato l’impellente necessità di andare incontro alle esigenze di chi ha ridotte capacità motorie. “La nuova legge ci offre l’opportunità di venire autonomamente incontro a queste esigenze, ma continuo a pensare che, se regione Lombardia avesse risposto alle nostre richieste di emissione di nuove licenze, quanto meno il 20% del contributo economico sarebbe andato al comune per interventi a favore dei taxi, come nuove corsie riservate, sicurezza, parcheggi dedicati, invece di redistribuire tutta la cifra tra i tassisti”, ha spiegato Censi.